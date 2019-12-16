Sarri: Merih Demiral daha iyi olacak

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayer Leverkusen maçından sonra Udinese karşısında da 90 dakika sahada kaldı.

GÜZEL FUTBOLUNU ASİSTLE TAÇLANDIRDI

Merih Demiral, 90 dakikalık harika performansını bir de asistle süsledi.

Bonucci'nin 45. dakikada attığı golde pası veren isim olan Merih hakkında, hocası Sarri'den de tepki geldi.

"ONUN GİBİ HIZLI VE AGRESİF BİR OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

Sarri, "Merih Demiral'ı 11'de oynattım, çünkü Leverkusen maçında iyi iş çıkarmıştı. Onun gibi hızlı ve agresif bir oyuncuya ihtiyacımız vardı." şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, "Merih'i bu maçta da beğendim. Bazen hisleriyle oynuyor ama sürecin iyi gittiğini düşünüyorum. Zamanla daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İtalya futbolunun efsane defans oyuncularından Beppe Bergomi, Sky Italia stüdyolarında Merih Demiral'ın performansını değerlendirdi ve de Ligt'ten iyi görüntüde olduğunu vurguladı.

"MERİH BANA DAHA ÇOK GÜVEN VERİYOR"

Merih'in fiziksel olarak oldukça iyi durumda olduğunu belirten Bergomi, "Şu anda Merih Demiral'ı, De Ligt'ten daha çok beğeniyorum. Hollandalı oyuncu ilk bakışta daha önemli bir oyuncu gibi görünüyor olabilir ama Merih Demiral bana daha çok güven veriyor. Udinese maçında da fiziksel olarak sahada en baskın oyunculardan biri oldu. Birkaç müdahalesi var ki harika" ifadelerini kullandı.