Sarsıcı bir ilk kitap: Öte

İlk kitaplara dair söylenen birçok ezberi yerinden etmeye, sarsmaya aday Öte, kokulardan, peltelerden, apartmanlardan, kadın adamlardan bahseden; siyasi olmaktan çekinmeyen, bizatihi varoluşu siyasi olan kadınların konuştuğu, konuşulduğu metinler Öte’nin öyküleri. Sultan Komut, çetin bir işe girişiyor…

(Sultan Komut)

ÖTE

“Annesi gelin olduğunda kayınvalidesinin aldığı ve babasının atılmasına asla izin vermediği, kahverengi çiçekli kanepenin yanındaki mindere baktı, yoktu. Annesi gelin olduğunda kayınvalidesinin aldığı ve babasının atılmasına asla izin vermediği kahverengi çiçekli kanepenin arkasına baktı, yoktu. Annesi gelin olduğunda kayınvalidesinin aldığı ve babasının asla izin vermediği kahverengi çiçekli kanepenin altına bakmak için eğildi, belini incitti.”

Bu kitaptan bir bölüm; sizce de sarsıcı ve ilgi çekici değil mi?

Öte

Sultan Komut

Everest Yayınları

S.: 105

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Damla Karakuş

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