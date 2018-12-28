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Sarsıcı ve gerilim dolu: DNA

Yrsa Sigurdardottir’den, sisli, sarsıcı, gizemli ve gerilim dolu bir psikolojik gerilim romanı…

Özel İçerik | 28.12.2018 - 12:16..
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DNA

Cinayet içerikli gerilim romanları hiç farkında olmadan girdabına çeker. Elisa’nın ölümünden sonra yaşananlar da işte tam da bunu yapıyor. Cinayetin tek şahidi 7 yaşında bir küçük kız ve o, annesinin ölümünden sonra hiç konuşmuyor…

Yrsa Sigurdardottir, öylesine sürüklüyor, öylesine sisli bir perde çekiyor ki önüne, okurken her zaman tetikte olmalı…

DNA - Yrsa Sigurdardottir

DNA

Elisa, 30’lu yaşlarda, monoton bir hayata süren bir kadındır. O gün evinde akla sığmaz bir cinayete kurban gitmiştir ve bunun tek tanığı da 7 yaşındaki küçük kızıdır. Küçük kız o andan sonra hiç konuşmaz.

Küçük kız, Travma Uzmanı Psikolog Freyja’nın kontrolündedir artık. Onun karanlık dünyasında neler olup bittiğini araştırır.

Katil, bir seri katil olma yolunda ilerlemektedir. Dedektif Huldra ise, onun izini sürmektedir. Çok geçmemiştir ki aynı yöntemle bir cinayet daha işlenir. Katil, ardında anlamsız sayılar, olasılık hesapları gibi şifreli mesajlar bırakmıştır. Huldra’ya göre bunları neden yaptığını söyleyecek tek kişi, Elisa’nın küçük kızıdır.

Huldra ve Freyja, ellerinden geleni yaparken şehrin diğer ucundaki amatör bir radyo programcısı, aldığı gizemli mesajlar sebebiyle ölümcül bir paranoyanın pençesine düşmüştür. Korkunç caninin yeni avı o mudur, yoksa bu mesajlar onu avcı mı yapacaktır?

DNA - Yrsa Sigurdardottir

DNA

Yrsa Sigurdardottir

Çev.: Sevda Duman

Koridor Yay.

S.: 488

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Damla Karakuş

[email protected]

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