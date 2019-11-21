taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6927
Euro
6.3097
Altın
1464.97
Borsa
106810.94
Gram Altın
268.514
Bitcoin
43055.88

Şartlı tahliye oldu havaya ateş açıp cezaevine geri döndü

Kocaeli'de 1996 yılında 2 kişiyi öldürmek suçundan 15 yıl ceza alan şahıs, tahliye olduktan sonra havaya ateş açınca yeniden cezaevine girdi.

İHA | 21.11.2019 - 18:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, İ.A. (45) adlı şahıs, 1996 yılında Gebze’de R.K. ve A.K.’yi silahla öldürdükten sonra hakkında açılan davada 15 yıl hapis cezası alarak cezaevine gönderildi.

3 YIL ÖNCE TAHLİYE OLDU

Cezanın bir kısmını çektikten sonra 3 yıl önce şartlı tahliye olan İ.A. sokak ortasında silahla havaya ateş açınca hakkında açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ceza alması sonrasında şartlı tahliye hükümlerini ihlal eden İ.A. hakkında cinayet suçundan kalan cezasını çekmek üzere yakalama kararı çıkarıldı. İ.A.’nın Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir ikamette olduğunu belirleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

YENİDEN CEZAEVİNE GİRDİ

Belirlenen adrese giden polis ekipleri, şahsın içinde olduğu aracı durdurarak İ.A.’yı gözaltına aldı. Kocaeli Emniyetine getirilen şahıs, kalan cezasını çekmesi için cezaevine gönderildi.

Şartlı tahliye oldu havaya ateş açıp cezaevine geri döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

274
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

162
İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

480
Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

179
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

160
İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

518
ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

251
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir