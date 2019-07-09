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Şartlı tahliyesinin son yılında eşini dövünce tutuklandı

Antalya'da 1999 yılında genel afta şartlı tahliye edilen Aytekin Gün, eşini yaralama suçundan infazı yanınca yeniden cezaevine gönderildi.

DHA | 09.07.2019 - 13:58..
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Manavgat'ta tekel bayi işleten Aytekin Gün ile Battal Gazi Ç., Mustafa T. ve İsmail Y., 4 Aralık 1997 tarihinde tekel mallarını taşıyan Ali Özel'in kullandığı 07 F 1256 plakalı kamyonu durdurarak, malları gasbetmek istedi.

Şüpheliler, kendilerine direnen Ali Özel'i öldürüp kamyondaki malları gasbetti.

Özel'in cesedini önce Sorgun Çamlığı'na gömen şüpheliler, ardından Antalya Korkuteli karayolu üzerindeki Düzlerçamı Milli Parkı sınırları içinde bulunan Güver uçurumundan attı.

Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, şüphelileri yakalandı. Şüpheliler, yargılama sonunda kamyonda bulunan tekel mallarını yağmalamak suçundan 11 yıl, kamyon sürücüsünü öldürmek suçundan ise ömür boyu hapse mahkum edildi.

AFLA ÇIKTI

Aytekin Gün ve diğer sanıklar 2 yıl cezaevinde yattıktan sonra 1999 yılında çıkarılan ve 'Rahşan Affı' olarak bilenen genel afla 'yağma' suçundan adli kontrol şartıyla, 'cinayet'ten ise şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.

Manavgat'ta yaşamını sürdüren sanıklardan Aytekin Gün hakkında, geçen yıl eşini yaralama suçundan dava açıldı.

Şartlı tahliyesinin son yılında eşini dövünce tutuklandı

ADLİ KONTROL İMZASINI ATMAK İÇİN GİTTİ GÖZALTINA ALINDI

Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Aytekin Gün, 6 ay hapse mahkum edildi. Duruşmaya girmediği için hakkındaki hapis kararını bilmeyen Aytekin Gün, geçen pazar günü adli kontrol imzası için gittiği Şelale Polis Merkezi'nde gözaltına alındı.

20 YILLIK TAKİP SÜRECİ BU YIL SONA ERECEKTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Aytekin Gün, şartlı tahliye sürecinde ceza aldığı için tutuklandı. Alanya Cezaevi'ne teslim edilen Aytekin Gün, 25 yıl 3 ay hapis yatacak. Aytekin Gün'ün şartlı tahliyenin, 20 yıllık takip sürecinin bu yılın sonunda sona ereceği kaydedildi.

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