Saruhan Hünel: Prenses bana evlilik teklifi etti

Oyuncu Saruhan Hünel, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve her biriyle ayrı ayrı fotoğraf çektiren Hünel, Suud prensesinden evlilik teklifi aldığını açıkladı.

PRENSESLERDEN TEKLİF ALIYOR

Orta Doğu'nun Türkler için önemli bir pazar haline gelmesiyle ilgili konuşan Hünel, şunları söyledi:

"YEMEK TEKLİFLERİ ALIYORUM"

"Biz Orta Doğu'daki kadınlarla yemek tekliflerini çok önceden aldık. Bize daha üst kademeden geldi. Yüksek paralar teklif ettiler ama ben o zamanlar kabul etmedim. En son Kuveyt ve Suud üst kademeden birileriyle bir araya geldik ama ben bunu basına göstermedim. Hatıra fotoğrafı çekerek ayrıldık.

"RESMİ EVLİLİK YOK"

En son Orta Doğu'dan bir Suud prensesinden bir evlilik teklifi aldım. Fakat orada şeriat kanunu var ve resmi evlenemiyorsunuz. Evlenir miyim kısmına gelirse bunlar kader kısmet işi."