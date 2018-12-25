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Saruhan Hünel'in darp ve tehdit davasında karar

Oyuncu Saruhan Hünel'in, Eda Sönmez'i darp ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, delil yetersizliğinden beraatine karar verildi

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 12:25..
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Saruhan Hünel'in darp ve tehdit davasında karar

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Saruhan Hünel ile avukatları katıldı. Müşteki Eda Sönmez'i, avukatı Zülbiye Şahin temsil etti. Duruşmada, dosyanın uzlaştırma bürosundan döndüğü, tarafların uzlaşamadığının bildirildiği açıklandı.

"BİRÇOK PROJESİ İPTAL OLMUŞTUR"

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Hünel, dosyadaki raporun olaydan 1 hafta sonra alındığını belirterek, beraatini istedi. Müvekkilinin aleyhine müşteki beyanı dışında bir delili olmadığını savunan sanık avukatı, "Müşteki gazetecidir, böyle bir delilsiz olayı kendisi bile haber yapmazdı. Dosyada ne bir tanık ne de bir kamera kaydı vardır. Müvekkil dava süreci boyunca soyut anlamda ceza görmüştür. Zira birçok projesi iptal olmuş ve kamunun gündeminde bu şekilde kalmıştır. Müvekkilin lekelenmeme hakkına riayet edilmemiştir. Delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Müşteki vekili Şahin, söz alarak, şikayetlerinin devam ettiğini ve müvekkilinin şiddet gördüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

DELİL YETERSİZLİĞİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, dosyadaki suçları sanığın işlediğine dair delil elde edilemediğinden, üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Saruhan Hünel'in darp ve tehdit davasında karar

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