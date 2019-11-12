SAS Timleri Suriye'de bomba imha etti

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında siviller, teröristlerden korunuyor.

Bölgedeki terör örgütü üyelerinin taciz ateşlerine rağmen TSK unsurları, bakılmadık bir köşe dahi bırakmıyor.

6 ADET TANK MAYININDAN OLUŞAN EYP

Dün bir motosiklette bomba bulan asker, bugün de Habur Nehri üzerindeki köprüde 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP'ye denk geldi.

Milli Savunma Bakanlığı da trafiğe kapatılan bölgede, SAS Timleri'nin bombaları etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Resulayn'da teröristler sivillerin kullandığı köprüye EYP tuzakladı İZLE

İMHA EDİLDİ, SİVİLLER SON ANDA KURTULDU

Yapılan duyuruda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin, Resulayn-Tal Halaf arasında Habur Nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek, SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.