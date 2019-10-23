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Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı

Bursa'da otomobilden çıkan yılanı, eski sahibi geri istedi.

DHA | 23.10.2019 - 11:55..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki Hakan Pınar, 19 yaşındaki oğlu Tahsin Berkay Pınar'dan Gürsu'dan satın aldığı ikinci el otomobili yıkatmasını istedi.

MOTOR KISMINDAN ÇIKTI

Oğul Pınar, yıkatmadan önce otomobilin motor kısmına baktı. Pınar, kaputu açtığında zehirli boz yılanla karşılaştı. 19 yaşındaki genç, durumu hemen babasına bildirdi. Oğlunun yanına gelen baba, yılanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı

YILANIN SESİNİ DUYDU, KORKTU

Gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarıp, belediye ekiplerine teslim etti. Yılanı gördüğünde korktuğunu söyleyen Tahsin Berkay Pınar, "Elimi kaputun içine soktuğumda yılan sesi duydum. Babamı çağırdım. Yılanı bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeyi aradık. Çok korktum." dedi.

Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı İZLE

"YILANI BENDEN GERİ İSTEDİ"

Şaşkınlık ve panik yaşadıklarını anlatan Hakan Pınar, yılanı gördükten sonra arabayı satın aldığı kişiyi aradığını belirterek, "Arabadan yılan çıktığını söyledim. O da bana sadece arabayı sattığını yılanı satmadığını söyleyerek, yılanı geri istedi." dedi.

Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı

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