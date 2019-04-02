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Satırlı adamı durduran cesur yürek

Çin'de, banka olduğu tahmin edilen yere elinde satırla dalan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahsa, bankada bulunan yaşlı bir adam müdahale etti.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 09:14..
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Şoke eden görüntüler Çin'de yaşandı.

SATIRLI ADAMIN ELİNE DALDI

Çin'de bir adam, insanların olduğu kalabalık bir alana girdiği yerde elindeki satırla yürümeye başladı. Satırı gören Çinliler etrafa koşuşturup korku çığlıkları atarken, durumu fark eden yaşlı bir adam aniden zihinsel engelli olduğu düşünülen şahsın elindeki satırı aldı. Olası bir felaketi önleyen yaşlı adamın ardından çevredekilerin de yardımıyla şahıs etkisiz hale getirildi.

SATIRLI ADAMI DURDURDU

İşte o anlar;

Satırlı adamı durduran cesur yürek VİDEO


Satırlı adamı durduran cesur yürek

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