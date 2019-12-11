Satürn'un uydusundaki çizgilerin sırrı çözüldü

Satürn'ün en büyük altıncı uydusu olan Enseladus, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın onda biri büyüklüğündedir.

Yüzeyinin büyük oranda temiz buzla kaplı olması nedeniyle, Güneş sisteminde ışığı en fazla yansıtan gök cisimlerinden biri olan uydu, Cassini uzay aracı tarafından görüntülenmiş ve üzerinde bulunan kaplan desenleri bir hayli ilgi çekmişti.





ÇİZGİLERIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Birbirlerine 35 kilometre uzaklıkta paralel olarak uzanan kaplan çizgilerinin uzunlukları ise 130 kilometreye kadar çıkabiliyor. Kaliforniya Üniversitesi’nden Max Rudolph ve Michael Manga ise çizgilerin kökenini araştırmak için harekete geçti.

Söz konusu çizgilerin, Enseladus'un yörüngesi nedeniyle kırılan buz tabakaları sayesinde oluştuğu ortaya çıktı. Kırılan buz tabakalarının altında bulunan su, uzun yarıklardan yüzeye püskürüyor ve çatlakların etrafında yeniden bir buz tabakası oluşturuyor. Oluşan buz tabakasının yarattığı ağırlık ise diğer paralel kırılmaların meydana gelmesine neden oluyor.





Dışı buzla kaplı olan Enseladus'un iç kısmı tamamen okyanuslardan oluşuyor. Söz konusu uzun çatlaklardan dışarı fışkıran yer altı suları, sürekli püskürmeye devam ettiğinden, açılan yarıkların bir daha asla kapanmayacağı tahmin ediliyor.

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