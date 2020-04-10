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Savant sendromu nedir

Normal şartlarda olması gereken zeka seviyesinin altındaki kişilerin, belirli alanlara olan eğilimleri ve özel yetenekleriyle ilgili sendroma verilen isimdir.

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Savant sendromu nedir

Savant sendromu, zihinsel engeli olan kişinin ortalamanın üzerinde belirli yetenekler gösterdiği durumdur.

Genellikle bu yetenekler hafıza ile ilgili olmasıyla bilinir.

Her 10 otistik kişiden bir tanesinde görülmektedir.

Bu durum genel olarak otizmli kişilerde görüldüğünden, otistik savant olarak terimleşmiştir.

Savant sendromu nedir

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sendrom sıklıkla otizmle ilişkili olduğundan, otistik savant terimi daha sıklıkla kullanılır.

Savant sendromu gösteren bir kişi ile ilgili bilinen ilk açıklama, 1751'de bir Alman psikoloji dergisinde gerçekleşti.

Savant terimi, ilk olarak 1887'de J. Langdon Down (Down sendromuna adını veren doktor) tarafından kullanıldı.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı savantlarda ise nörolojik olarak anormal bir durum söz konusudur. Bilinen bazı otistik savant hastalarında beynin sol yarı küresindeki sıra dışılığa rastlanır. Ancak bazı durumlarda ise hasta normal görünüme sahiptir.

Öte yandan, bu hastaların neden bazı alanlarda süper zekaya sahip oldukları bilimsel olarak henüz tespit edilememiştir.

Dünya çapında binlerce savant hastası olduğu biliniyor. Ancak tanısı konmamış hastalarla birlikte bu sayının daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

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