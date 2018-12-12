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Savaş Suçlusu Karadziç serbest kalmak istiyor

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından daha önce hakkında 40 yıl hapis cezası verilen savaş suçlusu Karadzic, hakkındaki temyiz kararı açıklanana dek serbest kalmak istiyor.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 08:48..
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Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından daha önce hakkında 40 yıl hapis cezası verilen savaş suçlusu eski Sırp siyasetçi Radovan Karadzic, hakkındaki temyiz kararı açıklanana dek serbest kalmak istiyor.

TEMYİZİ BEKLİYOR

Karadzic'in avukatları, temyiz davasındaki son durumun değerlendirildiği toplantıda, müvekkillerinin söz konusu erteleme nedeniyle temyiz kararı açıklanana kadar serbest kalmasını ve temyiz davasına baştan başlanmasını istedi.

ICTY tarafından 2016'da "soykırım", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından 40 yıl hapse mahkum edilen Bosnalı Sırpların eski lideri Karadzic, bu kararı temyize taşımıştı.

Aralık ayı içinde açıklanması gereken temyiz kararı, ICTY'nin yerini alan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizmasının (MICT) temyiz konseyindeki değişiklikler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

SERBEST KALMAK İSTİYOR

Karadzic daha önce de Temyiz Konseyi Başkanı Theodor Meron'un değiştirilmesini talep etmiş, Meron da kendi isteğiyle görevini İvo Rosa'ya devretmişti.

Karadzic hakkındaki nihai kararın gelecek yıl martta açıklanması beklenirken, o zamana kadar serbest bırakılmayı istiyor.

Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) eski başkanı olan Karadzic, Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra Bosna Hersek'teki Sırp olmayan nüfusa yönelik sürgün, etnik temizlik, katliam, sınır dışı etmek, insanlık dışı eylemlerde bulunmak, sivillere yönelik saldırılar işlemek ve esir almak suçlarından hüküm giymişti.

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