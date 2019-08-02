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Savaş ve ölümün diğer adı: Kızıl Kahkaha

Rus, oyun ve kısa hikâye yazarı Andreyev’in kitabı Kızıl Kahkaha, bulunmuş bir el yazmasından parçalar ile yeniden yayımlandı.

Özel İçerik | 02.08.2019 - 16:37..
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Andreyev

Savaş insanlığın en vahşi halini gösterir bize. Acımasızların,  kana susamışların ve en çokta günahsızların günah keçisi seçildiği kanla bezenmiş yollar…

KIZIL KAHKAHA

Andreyev'in Rus-Japon Savaşı'ndan yola çıkarak kaleme aldığı Kızıl Kahkaha, insanın kendi ırkına olan düşmanlığını, normal karşılanan deliliği, hırs ve hep daha fazlasına olan isteği irdeliyor. Henüz dünya savaşlarına girmemiş insanlığauyarı niteliğinde. Savaşın etkilerini bir askerin gözünden aktaran Leonid Andreyev, savaşın yalnızca alanlarda kalmadığını, bütün mahallelere, evlere ve insan ilişkilerine nasıl sızdığını anlatıyor.

kırmızı kahkaha

(Leonid Andreyev)

…DELILIK VE KORKU

Bu sözcüklerle başlayan roman, okuru daha ilk satırından itibaren acımasız bir savaşın içine sokuyor. Bir Rus Subayının Mançurya'daki korkunç taarruz sırasında tuttuğu bölük pörçük günlük, onun ölümünden sonra savaşa katılmayan kardeşi tarafından tamamlanıyor. Andreyev’in yaşadığı savaştan sonra bu romanı yazması gerçekçilikte başarılı olmasına neden oluyor. Savaşın akıl almaz zalimliğini anlatan en başarılı metinlerden biri haline geliyor.

Ayrıca tanıtım bülteninin bir kısmı şunları da söylüyor:

“Genç subay kendi ordusunun mermilerine hedef olarak bacaklarını yitirmiştir. “Kızıl Kahkaha” onun için yaralı, sakatlanmış, paramparça bedenlerin; “kanla kızıllaşan toprakların” simgesidir: “Dünya çıldırdığında böyle gülmeye başlar.” Savaş alanındaki vahşet, hem sonu gelmeyen yürüyüşün tükettiği askerleri hem de bütün bu acılar karşısında büyük bir acze düşen doktorları delirtmiştir. Subayın kardeşi savaşı dışarıdan izlese de ölümü ve acıyı kanıksayıp duyarsızlaşmış, o da tıpkı subay gibi akıl sağlığını yitirmiştir. Savaş öyle akıl dışı bir hale gelmiştir ki oğlunun korkunç bir ölümle can verdiğini gazetelerde okuyan bir ana, bir ay boyunca ondan mektup alır. Ölülere ölülerden mektup gelir. Kızıl Kahkaha, giderek toplu bir cinnete dönüşen savaşın yol açtığı muazzam yıkımın, altüst ettiği hayatların, insanlıktan çıkıp deliliğe sığınanların trajik öyküsüdür.”

Savaş ve ölümün diğer adı: Kızıl Kahkaha

Kızıl Kahkaha Bulunmuş Bir El Yazmasından Parçalar

Leonid Andriyev

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 80

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Sonay Karaman

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