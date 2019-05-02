Savaşı mağduru bitki Türkiye'ye dönüyor

Türkiye topraklarından çıkıp bütün dünyaya yayılan ve ikinci dünya savaşından sonra unutulmaya yüz tutan efsane bitki korunga anavatanına geri dönüyor.

1500’lü yıllardan Türkiye topraklarının kültürel bitkisi olup ve daha sonrasında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılan efsane korunga bitkisi için Tekirdağ’da deneme tarlaları oluşturularak ekimi yapıldı.

İkinci dünya savaşlarından sonra ekimini yapacak insanların askerliğe gitmesi ve yine savaşlardan sonra ortaya çıkan azotlu gübreler nedeniyle adet unutulmaya yüz tutan korunga bitkisi rakip tanımıyor. Tekirdağ’da yapılan çalışmalar korunga bitkisinin bölgeye alternatif bir yem bitkisi kazandırmak amacıyla TÜBİTAK’a proje hazırlandı.

SAVAŞ MAĞDURU BİTKİ





Bu bitkinin Türkiye’de terkedilmesinin nedenlerini de anlatan Prof. Dr. Tuna, şu açıklamalarda bulundu:

“İkinci Dünya savaşında dünyada ciddi bir gıda sorunu baş göstermiştir. Bu savaşlar boyunca tarımsal üretim yapacak olan genç güçlü insanlar askerlik yaptı. Çiftlikler elden çıktı. Üretimleri durdu.

Savaştan sonrada muazzam bir nüfus artışı başladı. Buda tabi ki beraberinde bir gıda sorununu ortaya çıkardı. O zamanlarda dünya açlık ile karşı karşıya kaldı. Tabi ki bu hükümetlerde doğal olarak paniğe neden oldu. O günlerde yeni yeni kullanılmaya başlanan ve farkına varılan kimyasal gübreler çıkmıştı. Hükümetler bu gübreleri devletine göre devletin ekonomik gücü varsa bedava verdi.





Sonuçta çok uygun fiyatlara veya bedava verdi. Çiftçide bir şekilde azotlu gübrelere tepkisi iyi olan bitkileri ekmeye yani tahılları ekmeye teşvik edildi. Bu nedenle gübrelere tepkisi olan tahılların ekim alanları baklagillerin aleyhine işlemiş. Tüm bunların sonucu olarak dünyanın birçok yerinde korunga bitkisinin yetiştiriciliği hemen hemen terk edildi” diyerek konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların ardından korunga deneme alanlarında gezilerek çeşitli incelemeler yapıldı."