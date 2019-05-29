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Babasını öldüren genç kadına ağır tahrik indirimi istendi

Annesini dövdüğü için tabanca ile babasını öldüren genç kadın, hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı ağrılaştırılmış müebbet istenen genç kadının cezasında ağır tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

İHA | 29.05.2019 - 09:16..
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Kemal Künilli ile Gülçin Kunilli arasında evde başlayan tartışma büyüyünce öfkeli koca, karısını dövmeye başladı.

BABASINA KIZDI, TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

O sırada evde bulunan ve kavganın büyümesini önlemeye çalışan 21 yaşındaki Dilara Künilli, annesini dövmeye başlayan babasına kızarak onu evde bulunan tabancayla öldürdü. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri geldi.

Ekipler, Kemal Künilli’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Babasını öldüren genç kadına ağır tahrik indirimi istendi

"ANNEMİ DÖVÜYORDU"

Aynı mahallede oturan Kemal Künilli’nin kız kardeşi ve yakınları, sinir krizleri geçirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Dilara Künilli ilk ifadesinde, “Annemi dövüyordu. Hepinizi öldüreceğim diye bağırıyordu. Korkutmak istedim, öldürmek istemedim.” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Mustafakemalpaşa Adliyesi’ne çıkarılan anne-kız, verdikleri çelişkili ifadeler sonucu tutuklanarak, Yenişehir Kadın Cezaevi’ne konuldu. Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda anne ve kızı hakkında, 'kasten yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Babasını öldüren genç kadına ağır tahrik indirimi istendi

SAVCI: AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANSIN

Anne Gülçin Künilli, ilk duruşmada verdiği savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken kızı Dilara Künilli’nin, tutukluluk haline devam edildi. Anne ve kızın yargılaması devam ederken, son görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada, tanık beyanları ile sanık beyanları dikkate alındığında, sanık Dilara Künilli’nin suçu ağır tahrik altında işlediği, anne Gülçin Künilli’nin ise söz konusu suçu işlemediği kanaatinin oluştuğunu kaydetti.

Babasını öldüren genç kadına ağır tahrik indirimi istendi

ANNEYE BERAAT İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Dilara Künilli’nin ağır tahrik indirimi uygulanarak cezalandırılmasını, anne Gülçin Künilli’nin ise beraatına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı karar vermek üzere ileri tarihe erteledi.

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