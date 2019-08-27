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Savcı Emine Bulut'un katiline indirim uygulanmasın dedi

Emine Bulut'u öldüren kocası haksız tahrik indiriminden faydalanmak için karısını suçladı ancak savcı iddianamede indirim yapılmamasını talep etti.

Haber Merkezi | 27.08.2019 - 09:17..
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Savcı Emine Bulut'un katiline indirim uygulanmasın dedi

Geçtiğimiz hafta Kırıkkale'de bıçaklanarak öldürülen ve bıçaklandıktan sonra görüntüleri ile toplumda infial yaratan Emine Bulut cinayetinin iddianamesinin detayları belli oldu.

İddianamede Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'ın haksız tahrikten faydalanmak için Bulut'a karşı kullandığı suçlayıcı ifadelerin yalan olduğu da ortaya çıktı.

ÇOCUĞUMLA GÖRÜŞTÜRMÜYOR YALANI

2013'te boşandıktan sonra Emine Bulut çocuğunun velayetini aldı. Fedai Varan ise ayın ilk haftası ve son haftası ile temmuz ayında çocuğuyla görüşme hakkına sahip oldu.

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İddianamedeki Whatsapp kayıtlarına göre çocuk cinayetten önce de babanın yanındaydı. Bu durum da Fedai Varan'ın çocuğumla görüştürülmüyorum ifadesinin yalan olduğunu ortaya çıkarıyor.

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HAKSIZ TAHRİKTEN YARARLANMAK İSTEDİ

Verdiği ifadede de velayet nedeniyle tartıştıklarını Emine Bulut'un kendisine hakaret ettiğini ve yanındaki bıçakla saldırdığını söyleyen Fedai Varan'ın çocuğuyla görüştüğü ortaya çıktıktan sonra; savcı bu cinayetin planlı ve tasarlayarak olduğu ifadelerden dolayı Varan'a indirim uygulanmamasını da iddianameye yazdı.

Savcı Emine Bulut'un katiline indirim uygulanmasın dedi

Savcı Emine Bulut'un katiline indirim uygulanmasın dedi

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