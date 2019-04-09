Savcı Sayan Bolu'daki Suriyelileri Ağrı'ya davet etti

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday gösterildiği CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip mazbatasını alarak göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını verdi.
Bu açıklamalarından sonra tepki çeken CHP'li Başkan'a yanıt Savcı Sayan'dan geldi.
CHP'li Tanju Özcan Suriyelilere yardımı kesti VİDEO
"KUR'AN-I ÖPMEK YETMEZ"
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından, "Bolu’daki Suriye’lileri Ağrı’ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kur-an'ı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir..." ifadelerini kullandı.