Savcı Sayan Bolu'daki Suriyelileri Ağrı'ya davet etti

Aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi, bacanağını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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Şehit çiftin ismi halı sahaya verildi

2011 yılında halı saha maçında teröristler tarafından şehit olan komiser Cem Kermen ve eşi Dilay Kermen adını taşıyan halı sahanın açılışı yapıldı.