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Savcılık, lüks villanın hazineye devri için itiraz etti

17 dönümlük arazide kullanılan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e yapıldığı iddia edilen malikanenin hazineye devrine savcılıktan itiraz geldi.

İHA | 24.07.2019 - 14:45..
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e yapıldığı iddia edilen malikane ile ilgili yeni bir karar sürecine giriliyor.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, iş adamı Sami Ş.’nin bulunduğu 60 kişinin yargılandığı dava, geçen yıl aralık ayında karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, bazı sanıklara ceza verirken, bazıları beraat etti. Eski Vali Şahabettin Harput ile Sami Ş., örgüt yöneticiliğinden beraat ederken, örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIKTAN MALİKANEYE İKİNİCİ İTİRAZ

17 dönümlük arazide kullanılan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e yapıldığı iddia edilen malikane yerel mahkemenin verdiği kararla birlikte hazineye geçilmesi kabul edilmedi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, itiraz üzerine Bursa Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Ceza Dairesi, sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Ayrıca savcılık iş adamı Sami Ş.’ye iade edilen malikaneye de itiraz etti.

Savcılık, lüks villanın hazineye devri için itiraz etti

HAZİNEYE DEVİR TALEBİ

Savcılık villada, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı gerekçesiyle iade edilmesine itiraz etti. Savcılık, villaya el konularak hazineye devrini talep etti. Ceza dairesinde eylül ayında görülecek davada villa da ele alınacak.

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