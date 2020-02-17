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Savcıyız dediler 3 kilo altın vurgunu yaptılar

Kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nin (55) 3 kilo 600 gram altınını alan 3 dolandırıcı, yakalandı.

DHA | 17.02.2020 - 15:53..
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Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde L.G.K. isimli kadını arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı olarak tanıttı.

Dolandırıcılar, kadına adına kullandığı telefon numaralarından terör örgütü FETÖ ile irtibatlı kişilerle görüşmelerinin olduğunu, adına sahte kimlik ile 18 adet çeşitli bankalardan kredi kartı çıkartılarak altın alındığını söyledi.

Şüpheliler L.G.K.'ye, evinde bulunan ziynet eşyalarını ve paraları poşete koymasını ve belirledikleri adrese bırakmasını söyledi.

Görüntülü arama yaparak altınları gören dolandırıcılar, aynı anda L.G.K.'nin eşi S.K.'yi de arayarak ona da telefon numarasının terör örgütü FETÖ üyesi şahıslarla irtibat halinde olduğunu söyleyerek oyalayıp, S.K.'nin eşine ulaşmasını engellediler.

Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı -1

1.4 MİLYON LİRA, 1.060 DOLAR VE 1.050 EURO

Dolandırıcılara inanan L.G.K. piyasa değeri 1 milyon 400 bin lira olan 3 kilo 600 gram külçe ve Cumhuriyet altın, bin 60 Dolar ve bin 50 Euro'yu poşete koyarak şüphelilerin belirlediği yere bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan L.G.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 150 güvenlik kamerası inceledikten sonra altın dolu poşetin T.G. (20) tarafından alındığını, şüphelinin Bursa'dan Gebze'ye oradan da otobüsle Şanlıurfa'ya gittiğini belirledi.

Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı -4

İTİRAF ETTİLER

‘Eldenci’ diye tabir edilen T.G., Şanlıurfa'da dolandırıcılığı yöneten M.Ç. (31) ve İ.H.G.'ye (24) teslim ettiğini belirleyen ekipler, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
Altınlara da el koyan ekipler, şüphelileri Bursa'ya getirdi. Burada alınan ifadelerinde suçlarını kabul eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı -2

Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı -3


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