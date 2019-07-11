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Savı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili 2 kiş

Savı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili davada 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet aldı.

AA | 11.07.2019 - 21:37..
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İstanbul Adalet Sarayı'nda 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak, şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Savı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili 2 kiş

2 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım "Cebir ve şiddet kullanarak anasayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası ve diğer suçlardan da toplam 39 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

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