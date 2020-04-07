Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 20 bin dekarlık alanda, yaklaşık 7 aydır aralıklarla ekimi gerçekleştirilen ve 'zehirli' söylentileri üzerine sezona kötü başlanan ıspanakta istenilen ivme, bir türlü yakalanamadı.

SAVRUK ÇAYI'NA DÖKTÜLER

Ispanak üreten çiftçiler, koronavirüs salgını nedeniyle ürünlerine talep azalınca satamadııkları binlerce demet ıspanağı tarladan toplayıp, Savrun Çayı'na döktü.

"TARLADA BIRAKILSA SARARACAK"

Üretici Soner Topalhan, tarladan toplanan ıspanağın çayda yıkanarak, paketlendiğini, bu sırada bazı üreticilerin elinde kalan ıspanağı buraya döktüğünü belirterek, "Ispanak ekili tarlalarımız halen var ve bazı üreticilerimiz Kadirli iç piyasasına ıspanak kesimi yaptı. Tarlada bırakılsa ıspanak sararacak ve yenmez olacak. Bunun için üreticilerimiz, ıspanağı söktü ve Savrun Çayı'ndaki havuzlara getirerek, yıkamasını yapıp, demet haline getirdi. Şu an kilosu 2 liraya satılan ıspanağa talebin azalması ve sevkiyatlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle üreticinin elinde kaldı. Bazı üreticilerimiz on binlerce demet ıspanağı havuzların ağzını açarak, Savrun Çayı'na bıraktı. Sezon kötü başladı ve öyle de bitti" diye konuştu.

Savrun Çay'ından ıspanak topladılar

YÜZEN ISPANAKLARI EVE GÖTÜRDÜLER

Kadirli merkezden geçen Savrun Çayı'nda kirlilik oluşturan ıspanak demetlerini görenler, şaşırırken, bazı kişiler de suya girerek, yüzen ıspanakları torbalara doldurup, evlerine götürdü.