taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6943
Euro
6.2871
Altın
1518.63
Borsa
100278.37
Gram Altın
277.886

Şavşat-Artvin karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen taşkın ve heyelanda, Şavşat-Artvin karayolunun, ulaşıma kapandığı duyuruldu.

DHA | 06.09.2019 - 01:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Artvin'de saat 21.30 sıralarında etkili olan sağanak taşkınlara neden olurken, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları da Artvin-Şavşat karayolunun 33'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkisine düştü.

Yolun ulaşıma kapanması üzerine sürücüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolu ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Heyelan sonucu yol kenarında park halindeki bir araç hasar görürken, kapanan yolda da uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri de yağışın etkisini azalttığı bölgede önlem aldı. Yolun gece boyu sürecek çalışmaları ardından tekrar ulaşıma açılacağı belirtildi.

Şavşat-Artvin karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Şavşat-Artvin karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Şavşat-Artvin karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Şavşat-Artvin karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

İSPARK’a ait yerlerde değnekçi operasyonu

121
Konya'da bir kadın eşini öldürdü

Konya'da bir kadın eşini öldürdü

24
Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

2
Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular

Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular

2
Şavşat-Artvin karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Şavşat-Artvin karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

0
Nevşehir'de kaza yapan sürücü alkol muayenesi olmak istemedi

Nevşehir'de kaza yapan sürücü alkol muayenesi olmak istemedi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir