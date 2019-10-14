Savunma sanayisinde yerli ve milli oranı yüzde 70

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için geçtiğimiz çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekatla YPG'li teröristlerin 30 kiometrelik alanda uzaklaştırılması hedeflenirken; Türkiye'nin bu hareketine terör destekçisi ülkeler karşılık verdi.

Ülkeyi ekonomik açıdan yıpratmaya çalışan Avrupa ülkeleri, ardı ardına Türkiye'ye silah ihracatını durdurduklarını açıkladı.

4 ÜLKENİN İHRACAT DEĞERİ 311 MİLYON EURO

Silah satmayacağını açıklayan ülkelerden Almanya 243 milyon euro, Fransa 45.1 milyon euro, Finlandiya 17 milyon euro, Norveç ise 6 milyon euro Türkiye'ye silah ihracatı yapıyor.

Milyar euroların konuşulduğu bir pazar için söz konusu rakamlar, oldukça küçük kalıyor.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEYECEK

Yıllar önce Heron satmayan İsrail sayesinde kendi İHA ve SİHA'sını yapan Türkiye, savunma sanayisi alanında büyük atılımlar yaptı.

Şu anda savunma sanayisi alanında yerli ve millilik oranı yüzde 70. Bununla birlikte Türkiye, söz konusu ülkelerden küçük çaplı alımlar yapıyor.

Öte yandan askeri kaynaklar, bu silah satış yasağının Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı etkilemeyeceği görüşünde.