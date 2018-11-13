Saygı duruşunun az bilinen tarihi

İlkokullu yıllarımızdan bu yana resmi törenlerde öğrenip, uyguladığımız saygı duruşundan bahsedelim. Araştırmalar sonucunda çıkış yerlerine yönelik hikâyeler farklı da olsa hepsi bir noktada birleşiyor: tarihi, mühim bir kişinin ölümü. Bu süre içerisinde tefekkür, dua gibi dini uygulamaları da görüyoruz. Farklı ülkelerin saygı duruşlarında selam verdiğini görürüz; bizde ise esas duruş vardır. Baş dik, ne somurtan ne sırıtan bir bakış, vücut dik, ayaklar hafif v şeklinde açık. Saygı duruşunun sırrı nereden geliyor gelin bakalım...

İLK SAYGI DURUŞU DİNİ AMAÇLI

Belirttiğim gibi saygı duruşunun kökeni üzerine birçok farklı adres belirtiliyor. İlk olarak George Fox’un (1624 – 1691) kurucusu olduğu, Hristiyanlık inancıyla alakalı Quaker topluluğu saygı duruşunun yapıldığı topluklulardan biri. Günümüze daha yakın zamanlarda da dini anlamlarından yavaşça sıyrılan saygı duruşunun, 20. yüzyıldaki güncellenmiş örneklerini görüyoruz. İlk teoriye göre saygı duruşu, I. Dünya Savaşı’nda yeni bir anlam ve boyut kazanıyor. Bir Reuters muhabiri de bu uygulama hakkında yazı kaleme alarak onu popülerleştiriyor.

I. DÜNYA SAVAŞI’NI ANMAK İÇİN

Diğer bir teorimiz ise 1919 yılında... London Evening News’e bir mektup yazmış olan Avustralyalı gazeteci Edward George Honey tarafından önerilen bu yeni anlamlı saygı duruşu, Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren ateşkesin yıl dönümünün kutlanması gerektiğine yönelik bir öneriydi.

KİNG GEORGE V TARAFINDAN RESMİLEŞTİRİLİYOR

20. yüzyıl saygı duruşu sonuç olarak; 1910 ile 1936 arasında Birleşik Krallık hükümdarı olan King George V tarafından 17 Kasım 1919’da resmî hale getiriliyor. Amaçsa mükemmel bir sessizlik içerisinde herkesin kendi düşüncesine yoğunlaşabilmesini sağlamak. Böylece resmîleşen saygı duruşunun günü de kral tarafından ‘’11. ayın 11. günün 11. saati’’ olarak belirleniyor.

BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE ADANAN İLK SAYGI DURUŞU

Bu iki teorinin yanı sıra ilk resmî saygı duruşu örneği olarak bir de José Maria da Silva Paranhos Júnior’ın (1845 – 1912) anısına gerçekleşen saygı duruşu var. ‘’Brezilya Diplomasisinin Babası’’ olarak bilinen José Maria da Silva Paranhos Júnior Amerika ve birçok Avrupa ülkesi arasındaki anlaşmazlıkları müzakere ederek çözmesiyle biliniyor. Kendi ülkesinin iç ve dış meselelerinde de çeşitli müzakereler sonucunda çözüm yolunu bulan devlet adamı 1912’de vefat ettiğinde Portekiz Senatosu 10 dakikalık saygı duruşu kararı alıyor. Bu, bir kişinin ölümüne adanan ilk saygı duruşu olarak biliniyor.

TÜRKİYE’DE SAYGI DURUŞU

Saygı duruşlarında farklı ülkelerde görebileceğimiz bir uygulama bizde de var. Genellikle yurt dışı örneklerinden farklılaştığımız yer ise tabii ki duruşlarımız. Filmlerde de görebileceğiniz gibi; farklı ülkelerin saygı duruşlarında selam vermek var, biz her saygı duruşunda esas duruştayız.