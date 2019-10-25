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Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

İki farklı video, iki farklı kişi. Biri öğrenci diğeri öğretmen; ikisinin de karşı tarafa saygısı yok, kendi aklıyla dalga geçmeye aşağılamaya çalışıyor.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 09:39..
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Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

Türkiye'deki eğitim sisteminde öğrenci-öğretmen ilişkisinin, önceleri ayrı bir yeri olurdu. Öğrenci, öğretmenine saygı duyardı. Öğretmen de öğrencisini sevip kollardı.

Son yıllarda ise nedendir bilinmez bu durum, her iki taraf açısından da tersine dönmüş durumda.

Görüntüler de tam bu durumları özetleyen cinsten.

TEKME TOKAT DALDI

İşi eğitmek olan bir futbol antrenörü, alınan kötü sonuçların ardından soyunma odasında futbolcularına sıra dayağı çekiyor, bir yandan da ağıza alınmayacak küfürler ediyor.

Soyunma odasında oyuncularını döven hoca VİDEO

ÖĞRETMENİYLE DALGA GEÇEN ÖĞRENCİ

Bir diğer videoda ise; öğrenci tahtada ders anlatan öğretmeninin arkasında, onunla dalga geçip dans ediyor. Bu görüntüleri ise sınıftaki diğer arkadaşları kaydediyor.

Öğretmenin arkasında garip hareketler yapan öğrenci VİDEO

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