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Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirirken, Berlin'e farklı müttefikler arayışına girme çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 02:39..
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Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

N-TV kanalına konuşan Almanya'nın eski Sosyal Demokrat Partili Başbakanı Gerhard Schröder, ABD'nin Berlin Büyükelçisi'nin Alman hükümetine emir veren açıklamalarını, Washington'ın ticaret politikalarını ve Avrupa'ya karşı sergilediği 'işgalci' tavrı sert dille eleştirdi.

"BÜYÜKELÇİ DEĞİL, İŞGAL ORDUSU SUBAYI SANKİ"

"Bize işgal edilmiş bir ülke olarak davranılmasına tahammül edemeyiz" çıkışını yapan Schröder, "Amerikan büyükelçisinin yaptıklarını izlerken, kendisini ABD'nin egemen bir ülkedeki büyükelçisi olarak değil de işgalci bir ordunun subayı olarak gördüğü izlenimine kapılıyorum" dedi.

"ÇİN'LE MÜTTEFİK OLMALIYIZ"

Almanya'nın kendisininkilerle örtüşen çıkarları olan yeni müttefikler arayışına girmesi gerektiğini belirten Schröder, yeni müttefiklerden bir tanesinin Çin olabileceğini söyledi.

"ABD'DEN ÇOK ÇEKENLER BİRLEŞECEK"

Eski Almanya Başbakanı, "ABD'nin başlattığı ihtilaflardan zarar görenlerin birbiriyle yakınlaşmasından kaçınmak imkânsız" vurgusu yaptı.

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