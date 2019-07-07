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Schröder'den ABD'ye: Muz cumhuriyeti değiliz

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, ABD Başkanı Donald Trump'ı, dostlarını 'yardakçılara' dönüştürmeye çalışmakla suçlarken, ABD büyükelçisinin ithamlarını da eleştirdi.

AA | 07.07.2019 - 01:01..
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Schröder'den ABD'ye: Muz cumhuriyeti değiliz

Handelsblatt gazetesine konuşan 75 yaşındaki Gerhard Schröder, “Trump, özgürlük ve piyasa ekonomisi bayrağı altında kasıtlı olarak, kurallara dayalı küresel ekonomi sistemini yok ediyor” dedi.

"TRUMP PARTNER DEĞİL, YARDAKÇI İSTİYOR"

“ABD Başkanı, dostlara ve müttefiklere, politik ve ekonomik anlamda neler yapmaları gerektiğini ve neler yapabileceklerini dikte etmeye çalışıyor” diyen Alman siyasetçi, “Trump, partnerler değil yardakçılar istiyor” diye ekledi.

Schröder'den ABD'ye: Muz cumhuriyeti değiliz

ABD BÜYÜKELÇİSİNE: "MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLİZ"

Almanya’nın savunma bütçesini 'ulu orta eleştirme ve otomotiv sektörüne saldırmaya cesaret eden' ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’i sert bir dille eleştiren Schröder, “Almanya hükümetinden, tüm bunların ABD Büyükelçisini ilgilendirmediğini duymak isterdim. Zira biz muz cumhuriyeti değiliz” diye vurguladı.

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