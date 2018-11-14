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Scooter'la hız yapan 15 yaşındaki çocuğa ceza

İngiltere'de elektrikli scooter'ıyla 'hız yaparken' yakalanan 15 yaşındaki bir çocuk, gelecekteki ehliyetine işlenmek üzere altı ceza puanı aldı.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 15:22..
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İngiltere'de yürürlükteki trafik yasalarına göre, üç yıl içinde 12 ceza puanı alan sürücülerin ehliyetine altı ay süreyle el konuluyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Cleveland kasabasında mahkemeye çıkarılan çocuğun kaç kilometreyle giderken yakalandığı açıklanmadı.

Polis, adı açıklanmayan çocuğun sadece "Çok yüksek hızda" giderken durdurulduğunu duyurdu.

Polis yetkilileri, birçok kullanıcının ve ebeveynlerin scooter'lar ve kaykaylar için de hız sınırı olduğunu bilmediğini söyledi.

Scooter'lar birçok ülkede pratik bir ulaşım aracı olarak giderek yaygınlaşıyor.

HIZ SINIRI 65 KİLOMETRE

İngiltere'de scooter'la hız ihlalleri 1835'ten kalma bir yasa kapsamında cezalandırılıyor.

Ülkede bu araçlar için hız sınırı saatte 65 kilometre.

Ayrıca scooter'ların plakası olması, kullanıcılarının sigorta yaptırması ve ehliyeti olması zorunluluğu var.

Scooter üreticileri, yasanın güncellenmesi gerektiğini söylüyor.

Fransa'da elektrikli scooter'lara hız sınırlamasına uyulması koşuluyla sadece kaldırımlarda ve bisiklet için ayrılan yollarda izin veriliyor. Almanya'da bu araçlar için hız sınırı saatte 6, İsviçre'de ise 25 kilometre. Almanya'da scooter'lar sadece kaldırımlarda kullanılabiliyor. İsviçre'de scooter'la diğer araçlarla birlikte trafiğe çıkabiliyor. Kaliforniya'da da kullanıcıların kask takması halinde scooter'lar yoları kullanabiliyor.

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