Sean Bean, oynadığı karakterin ölmesini istemiyor

60 yaşındaki İngiliz oyuncu Sean Bean, sinema ve televizyon dünyasının sevilen ve saygı duyulan aktörlerinden biri; ancak fazlasıyla dertli.

Nedeni ise oynadığı karakterlerin sonunun olmaması.

90'dan fazla yapımda rol alan Bean'in canlandırdığı 23 karakter, senaryo gereği öldürülünce oyuncuya 'Ölen Adam' lakabı takıldı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ VE GAME OF THRONES'TA ÖLDÜ

Dünyada neredeyse her kitleden beğeni alan Yüzüklerin Efendisi'nde Boromir karakteri ile rol alan Bean, sayısız ok yarası alarak can verdi. Bean'in bir diğer feci ölümü, Game of Thrones'ta (Taht Oyunları) yaşandı. Dizinin daha ilk sezonunda, üstelik de çok kilit bir karakteri canlandırırken kafası kesilerek öldürülen Sean Bean'in, en meşhur ölümü ise 1995 yapımı Bond filminde oldu. Bean, burada helikopterden atıldı.

KENDİSİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Seneler içinde ölümleri bir efsane haline gelen Sean Bean, internette en çok fotoğrafı paylaşılan ünlü haline geldi. Hayranlarının esprili paylaşımlarına konu olan Bean, adeta bir fenomene dönüştü. Tüm bu yaşananlardan sonra Sean Bean, "Artık seyirci beni görünce hangi sahnede öleceğimi düşünmeye başlıyor. Beni öldürmeyin.” diyerek esprili bir kampanya başlattı.

DÜNDEN BERİ PAYLAŞILIYOR

Oyuncunun bu kampanyası da bir fenomen haline geldi ve dünden beri internette en çok paylaşılan şey oldu.