Seat Leon test sürüşü

BENAL YILMAZ/ [email protected]

Seat Leon ülkemizde, C segmentinde oldukça tutulan ve rağbet gören bir otomobil.

Otomotiv distribütörleri derneğinin 2018 yılındaki satış verileri de bunu destekler nitelikte.

Hathcback karosere sahip otomobiller arasında Golf’ün ardından en fazla satan ikinci otomobil. Oldukça dolu bir örneğini 2 gün boyunca test ettim. Yazının ilerleyen bölümlerinde Leon’la ilgili öne çıkan detayları paylaşacağım.

RAKİPLERİNE GÖRE DAHA DİNAMİK HATLARA SAHİP

Leon muhafazakar tasarımlı platform kardeşleri olan A3 ve Golf’ün aksine daha keskin hatları olan dinamik ve spor görünümlü bir otomobil.

Test aracı FR paket ve Mystery blue rengine sahip. Canlı renkler bu otomobili daha fazla ön plana çıkarıyor.

İÇ YAŞAM ALANI İLGİ ÇEKİCİ

İç mekanda malzeme kalitesi ve hissiyatı gayet iyi. Segmentindeki diğer rakiplerinden aşağı kalır veya eleştirilecek bir yanı yok.

Ortadaki 8 inç boyutundaki ekranın akıcılığı ve çözünürlüğü gayet güzel. FR pakette güzel detaylar mevcut. İlk bakışta kapı eşiğinde ve direksiyonun altındaki FR logoları göze çarpıyor.

Altı kesik direksiyon, vites kolu ve koltuklardaki kırmızı dikişler, kırmızı ambiyans aydınlatmasıyla birleşince oldukça sportif bir görünüm kazandırmış.

Opsiyonel olarak alınabilen ortası alcantara, yanları deri spor koltuklar ve yine opsiyonel olan Beats ses sistemi ile yolculuklar keyifli bir hale geliyor.

Koltuklar yormamakla birlikte, en önemlisi terletmiyor. Beats ses sistemi gayet kaliteli. Tüm enstrümanları net bir şekilde duyuyorsunuz ve ses yükseldiğinde dağılmıyor.

Arka yaşam alanı bir hatchback otomobilden ziyade neredeyse bir sedan konforu sunuyor. Boyum 1.84 cm olmasına rağmen oturduğumda yaklaşık 4 parmaklık baş ve diz mesafesi boşluğu kalıyor. Otomobilin arkasında fazla girintili ve çıkıntılı olmayan, düz bir 380 litrelik bir bagaj alanı mevcut.

AUDİ A3 VE VOLKSWAGEN GOLF İLE PLATFORM KARDEŞİ

Leon MQB platformunu kullanıyor. Audi A3 ve Volkswagen Golf ile platform kardeşi. Altyapısı bir kaç farklılık dışında tamamen aynı.

A3 ve Golf’ü baz aldığımızda 1.4 litre hacme sahip otomobillerin bağımsız süspansiyonla geldiğini görüyoruz.

Fakat Leon’da torsiyon kullanılmış. Hissedilir bir fark var mı? Kesinlikle var. Özellikle bozuk yollarda ve kasis geçişlerinde torsiyon çubuğunun dezavantajını hissediyorsunuz.

CANLI VE DEVİR ÇEVİRMEYE İSTEKLİ MOTOR

Otomobilin kalbinde Volkswagen grubunda uzun yıllardır kullanılan 1.4 Eco Tsi ünite var. Bu ünite 150 beygir gücünde ve 250nm torku var. Maksimum torkunu 1500 ve 3500 devir aralığında, maksimum gücünü ise 5000-6000 devir aralığında veriyor. Alt devirlerden itibaren oldukça canlı ve devir çevirmeye istekli bir motor olduğunu söyleyebilirim.

150 km/h gibi süratlere oldukça seri çıkan bu motor 180 km/h’den sonra yürüme isteğini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. 8,3 saniyede sıfırdan 100 kilometre hıza çıkan bu motorun 213 km/h gibi bir son hız değeri var. Açıkçası oldukça başarılı. Ayrıca silindir kapama ve serbest sürüş modu gibi teknolojiler mevcut. Bunların işe yarayıp yaramadığına yakıt tüketimini anlatırken değineceğim.

TEPKİSEL ŞANZIMAN

Otomobilde DQ200 kodlu 7 ileri çift kavramalı bir şanzıman kullanılmış. Bu şanzıman kuru kavrama olmakla birlikte motorla oldukça uyumlu çalışıyor. Vites geçişleri sarsıntısız ve hissedilmiyor.

Bazı şanzımanlar vardır istediğiniz anda vitesi düşürmez, bu otomobilde onu yaşamıyorsunuz. Vites arttırırken veya düşürürken sizinle birlikte hareket ediyor, komutlarınıza uyuyor.

YAKIT TÜKETİMİ

Otomobili yakıtına dikkat etmeden kullandığım 380 kilometre boyunca 6,5 litreden 14,5 litreye kadar yakaladığım çeşitli tüketim değerleri oldu.

380 kilometrenin ortalaması ise 7,6 litre. Eco modunda bu ortalamanın altını rahatlıkla görmek mümkün. Start stop, silindir kapama ve serbest sürüş özellikleri yakıt tüketimini rahatlıkla düşürüyor.

KONFOR

Leon oldukça gergin. Öyle ki yoldaki en ufak bir bozukluğu, çukuru hatta ufak bir çakıl taşını anında kabinde hissettiriyor. Bunda FR pakette yer alan daha sert süspansiyonların etkisi olsa da, daha medeni olmasını beklerdim.

Kasislerden geçerken ön tekerlekler darbeyi iyi sönümlüyor ancak arka tekerleklerin darbe sönümlemesi pek iyi değil. Özellikle bozuk yola girdiğinizde dört gözle kaliteli asfalta kendinizi atmayı gözlüyorsunuz. 90-100 km/h gibi hızlardan itibaren yol sesi almaya 120 km/h’den sonra da rüzgar sesi almaya başlıyorsunuz.

SÜRÜŞ

Eco, normal, sport ve individual olmak üzere dört adet sürüş modu bulunuyor. Bu sürüş modlarında direksiyon, motor ve klima sistemi ayarı yapılabiliyor. Modlar süspansiyon sistemini etkilemediği için sürüşe etkisi yok diyebiliriz. Leon bozuk yolları pek sevmiyor ancak kaliteli asfaltta gayet iyi tutunuyor.

Frenleri gayet iyi. Fakat direksiyonu için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Şehir içinde gerek turu, gerek yumuşaklığı, gerek küçüklüğü olsun kullanımı gayet keyifli olsa da yüksek süratlerde yeteri kadar sertleşmiyor. Otomobilin limitine geldiğinizde önden kayma eğilimi var ancak pek bir sorun yaşatmıyor.

Limiti aştığınızda da ESP arabayı toplamaya çalışıyor ancak siz bunlar olurken pek bir şey anlamıyorsunuz çünkü direksiyon yeteri kadar geri bildirim vermiyor. Leon sahip olduğu sertliği direksiyon ve altyapı bileşenleri sebebiyle yola tam olarak aktaramıyor.