Sebastian Kurz: Türkiye'ye boyun eğmemeliyiz

4 milyon Suriyeli mülteciye bakması koşuluyla AB'den Türkiye'ye 6 milyar euro verileceğine dair söz verilmişti. Ancak AB, bu sözünü bugüne kadar yerine getirmedi.

AB'nin İdlib ve mülteciler konusunda pasif davranması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Avrupa'nın kapıları mültecilere açıldı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz İdlib saldırısı sonrasında Türkiye'nin sınır kapılarından sığınmacıların geçişine izin vermesi sonrasında binlerce kişinin AB sınırına akın etmesi konusunda açıklama yaptı.

TÜRKİYE'YE BOYUN EĞERSEK AVRUPA TARİH OLUR

Viyana'da konuşan Kurz, AB'nin yeni "göçmen krizinde" dış sınırlarını koruma konusunda başarısız olmasının yol açabileceği sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.

Kurz, "Türkiye'nin baskısına boyun eğersek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan on bin insanın AB'ye akın edip etmeyeceği kararını vererek zafer kazanırsa, işte o zaman yüz binlerce insan (Avrupa'ya) gelir ve kendi içinde sınırları olmayan Avrupa da tarih olur" dedi.