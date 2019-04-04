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Şebnem Bozoklu'ya nikahtan sonra kına yakıldı

Geçtiğimiz hafta evlenen Şebnem Bozoklu'ya, arkadaşları kına gecesi düzenledi.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 15:06..
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Oyuncu Şebnem Bozoklu, bir süredir beraber olduğu Kanat Atkaya ile evlerinde aile arasında düzenlenen tören ile evlenmişti. Çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından, "Evlendik! Mutluluğumuzu paylaşan herkese şimdiden çok teşekkür ederiz." notuyla duyurmuştu.

ARKADAŞLARINDAN KINA SÜRPRİZİ

Ünlü oyuncuya, arkadaşları kına organizasyonu düzenledi. Nil Karaibrahimgil, Dolunay Soysert ve birçok isimin katıldığı organizasyon, sabah gelin kahvaltısı ile başladı.

KINA YAKILDI

Bozoklu'ya kınayı yakan Dolunay Soysert, o anları sosyal medya hesabından, "Her şey usulüne uygun olacak" notuyla paylaştı. Bozoklu ise, kınanın yakıldığı anları, "Ağlattılar" notuyla paylaştı.

Şebnem Bozoklu'ya nikahtan sonra kına yakıldı

Şebnem Bozoklu'ya nikahtan sonra kına yakıldı

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