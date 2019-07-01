Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı

Adıyaman'da, silahlı ve bıçaklı bir kavga meydana geldi. Kavganın nedeniyse yerel seçimler.

BIÇAKLI KAVGA

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Gölbaşı ilçesine bağlı Mimar Sinan Parkı içerisinde iki grup arasında, silahlı ve bıçaklı kavga yaşandı. Meydana gelen kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi bıçakla ve 1 kişi ise darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EMNİYETTE SORGULANDILAR

Konuyla ilgili olarak çalışmalar yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, olaya karışan Ö.Y, V.F.D., H.H.P., H.E., F.Y., S.P., ve M.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak emniyette sorgulanan kişilerin, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Belde Belediye Başkanlığı seçimlerinden dolayı tartıştıkları ve daha sonra kavga ettikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.