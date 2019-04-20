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Seçim öncesi stoklanıp satılmayan tonlarca soğan bozuldu

31 Mart seçimlerinden önce soğan fiyatlarını artırma amaçlı stok yağan bazı fırsatçılar, şimdi bozulmuş soğanları satmanın derdinde.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 23:56..
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Seçim öncesi stoklanıp satılmayan tonlarca soğan bozuldu

Ekonomide süren dalgalanma ile özellikle gıdada fırsatçılık yapanların önüne geçmek için başlatılan tanzim satışları, bir nebze olsun vatandaşı rahatlatmıştı.

Ancak yerel seçimler öncesi, halktan ziyade kendi menfaatlerini düşünen fırsatçılar, son bir vurgun yapmak ve hatta muhalefet adına birkaç oy devşirebilmek uğruna stokçuluktan vazgeçmiyor.

Seçim öncesi stoklanıp satılmayan tonlarca soğan bozuldu

TONLARCA SOĞAN, ÇOĞU ÇÜRÜK, SATIŞTA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde stoklanan tonlarca soğan, çoğu çürümüş olduğu halde saılmaya çalışılıyor.

Seçim öncesi stoklanıp satılmayan tonlarca soğan bozuldu

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