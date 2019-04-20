Ekonomide süren dalgalanma ile özellikle gıdada fırsatçılık yapanların önüne geçmek için başlatılan tanzim satışları, bir nebze olsun vatandaşı rahatlatmıştı.

Ancak yerel seçimler öncesi, halktan ziyade kendi menfaatlerini düşünen fırsatçılar, son bir vurgun yapmak ve hatta muhalefet adına birkaç oy devşirebilmek uğruna stokçuluktan vazgeçmiyor.

TONLARCA SOĞAN, ÇOĞU ÇÜRÜK, SATIŞTA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde stoklanan tonlarca soğan, çoğu çürümüş olduğu halde saılmaya çalışılıyor.

Seçim öncesi stoklanıp satılmayan tonlarca soğan bozuldu