Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

23 Haziran'da tekrarlanacak İBB Başkanlığı seçimlerine artık sayılı saatler kala araştırma şirketleri sahada yaptıkları çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyorlar.
İstanbul Ekonomi Araştırma adlı şirket; 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1.500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını duyurdu.
EKREM İMAMOĞLU ÖNDE
Şirketin anketine göre; Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 48,10, Binali Yıldırım'ın yüzde 43,3 oy alacağı tahmin ediliyor.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise; İmamoğlu'nun oyu yüzde 52,11'e, Binali Yıldırım'ın oyu ise yüzde 46,99'a çıkıyor.