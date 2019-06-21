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Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 5,12'lik farkla Binali Yıldırım'ın önünde.

Haber Merkezi | 21.06.2019 - 10:59..
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Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

23 Haziran'da tekrarlanacak İBB Başkanlığı seçimlerine artık sayılı saatler kala araştırma şirketleri sahada yaptıkları çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyorlar.

İstanbul Ekonomi Araştırma adlı şirket; 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1.500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını duyurdu.

EKREM İMAMOĞLU ÖNDE

Şirketin anketine göre; Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 48,10, Binali Yıldırım'ın yüzde 43,3 oy alacağı tahmin ediliyor.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise; İmamoğlu'nun oyu yüzde 52,11'e, Binali Yıldırım'ın oyu ise yüzde 46,99'a çıkıyor.

Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

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