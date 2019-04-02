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Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü

Zonguldak'ta 20 yıldır muhtarlık yapan Mehmet Akyol, seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkının altını üstüne getirdi.

AA | 02.04.2019 - 14:46..
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Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü

Mehmet Akyol, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünde, muhtarlık için Rıdvan Onay ve Tahir Atay yarıştı.

Muhtarlığı Rıdvan Onay'a kaptıran Akyol, sinirlerine hakim olamadı.

YAPTIRDIĞI PARKI YERİNDEN SÖKTÜ

Mehmet Akyol'un 79 oy aldığı seçimde Rıdvan Onay 153, Tahir Atay ise 14 oy aldı. 20 yıldır sürdürdüğü muhtarlık görevini kaybeden Mehmet Akyol, dün sabah, bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını yerle bir etti. Akyol, salıncakları ve kaydırakları motorlu testereyle keserek söktü. Ardından da söktüğü park gereçlerini, aracına yükleyerek götürmek istedi.  Duruma tepki gösteren köylüler, Mehmet Akyol'u engelledi.

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü

KÖMÜR VE ODUNLARI DA YANLARINA BIRAKMADI

Sosyal medya hesaplarından Mehmet Akyol'un parkı söktüğü anlara ait video görüntülerini yayınlayarak tepki gösteren köylüler, eski muhtarın aynı gün, muhtarlık binasından elektrik sayacı ile kapı klidi ve panoyu söktüğünü, kömür ve odunları da alıp götürdüğünü belirledi.

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü ViDEO

Bugün çocuk parkı önünde toplanan köylüler, eski muhtara tepkilerini sürdürdü. Yeni Muhtar Rıdvan Onay da eski muhtarı, parkı sökmeye çalışırken yakaladıklarını anlattı. Onay, "Buradan geçerken tesadüfen gördüm. Olaya şahit olduk. Montajlı park malzemelerini motorlu testereyle kesmiş. Bu parktaki çocuk eğlence araçlarını belediye hibe etmiş. Bu bir hizmet yarışı. Herkes yaptığı eserle anılır. Çok üzüldük." dedi.

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü


''OY ALMAK İÇİN YAPIYOR, KAYBEDİNCE SÖKÜYOR''

Köylülerden İzzet Çelik de eski muhtara engel olmaya çalıştığını anlatarak, şöyle dedi:

"'Mahkeme kararı var, kaymakam sökülmesini istiyor' dedi. Müdahale ettik. Şikayetçi varsa hakkını arar. Resmi olarak sökülme yazısı gelir, sökeriz. Kaybedince 'Bana oy vermediniz' diyerek, söküyor. Oy almak için takıyor, kaybedince söküyor. Böyle bir hizmet var mı?" dedi.

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü


ESKİ MUHTAR: "BEN YAPTIM, BEN SÖKTÜM"

Eski muhtar Mehmet Akyol ise, çocuk parkının kurulu olduğu arazinin sahibi tarafından şikayet edildiğini öne sürerek,  "CİMER'e şikayette bulunmuş. Kaymakamlık, ifademi alınca parkı sökmem icap etti. Mahkeme bitince tekrar kuracaktım. Seçimi kaybettiğim için sökmedim. Kendi imkanlarımla aldım çocuk parkını. Muhtarlık binasından da paramla aldığım malzemeleri söktüm. Yaparken azalarımla tutanak altına almıştım. Belgeleri var." dedi.

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü

Seçimi kaybeden muhtar çocuk parkını söktü


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