Seçimi kazandı rakiplerine yemek söyledi

Ülke genelinde çok sayıda kavga ve benzeri haberlerin yayınlandığı yerel seçimlerle ilgili en güzel haberlerden birisi Gümüşhane’nin Torul ilçesinden geldi.

'KİM KAZANIRSA YEMEK ISMARLAR' DEDİLER

Kentin Torul ilçesine bağlı Merkez mahallesine muhtar adayı olan Mehmet Bayraktaroğlu, Erol Terzi, Yusuf Sivri, Osman Kandaz, Eyüp Selvi ve Fatih Doğan “Seçim günü kim kazanırsa kazansın dostluk kazansın” diyerek seçime girdi.

Günlerce mahallede seçim çalışması yapan 6 muhtar adayı bir araya geldiklerinde kazanan adayın kaybedenlere Zigana dağında yemek söyleyeceği konusunda da anlaştı.

MUHTAR VE DİĞER ADAYLAR ZİGANA'YA YEMEĞE GİTTİLER

Seçimlerin belli olmasının ardından kazanan aday olan Fatih Doğan, rakiplerini alarak Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve “Dünyanın en lezzetli işlenmemiş eti” olarak nitelendirilen kuzu etinin bulunduğu Zigana dağında rakiplerine yemek söyledi.

''ÖRNEK OLSUN''

Yemeği yiyip dostluk mesajları veren muhtar adayları, “Kazanan ve kaybedenler olarak birlik beraberliğimizin herkese örnek olması için toplanarak yemek yedik. Seçimler kavga gürültü değil de birlik beraberlik içinde geçmesi için bu örnek davranışı herkese göstermek istedik” ifadelerini kullandı.