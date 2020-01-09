Seçimi kazandıktan sonra kaybolan başkanın cesedi bulundu

Fenerbahçe yönetimi, kongre üyelerine SMS atarak kulübe en az 500 TL bağış yapmalarını istedi.

Fenerbahçe yine para topluyor

Koza İpek davasında cezalar belli oldu

Meksika'daki bir kasabanın belediye başkanı seçilmesinin ardından kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Daniel Esteban Gonzalez'in cesedi 1 seneyi aşkın sürenin ardından ortaya çıkarıldı.

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2019'un en çok kazanan jokeyi Gökhan Kocakaya

Gökhan Kocakaya, sezonu 255 birincilikle tamamladı. 2019’un en çok yarış kazanan jokeyi oldu.