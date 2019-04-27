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Seçimlerin kaybedeni İP'te sular durulmuyor

CHP ile yerel seçimlerde de ittifak kuran İyi Parti'nin tepe yönetimi birbirini suçluyor.

Haber Merkezi | 27.04.2019 - 15:18..
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Seçimlerin kaybedeni İP'te sular durulmuyor

31 Mart seçimlerinde CHP ile Millet İttifakı'nda yer alana ancak 81 ilden, hiçbir büyükşehir ve ili kazanamayan İyi Parti karıştı.

MERAL AKŞENER SUÇLANIYOR

Partinin Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu, Genel Meral Akşener'e CHP'ye çok fazla taviz vermek, İstanbul ve Ankara'nın CHP tarafından kazanılmasına rağmen hiçbir büyükşehir ve ilde belediye başkanlığı kazanılmamasından dolayı tepki gösteriyor.

ADAMCILIK TEPKİSİ

Akşener cephesi ise bu iki ismin aday belirleme sürecinde kendine yakın isimleri aday gösterme çabasında olduklarını, 24 Haziran sürecinde de parti içinde bir grubun ekipçilik yaptığını ve Meral Akşener'e karşı operasyon yapıldığını belirtiyor.

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