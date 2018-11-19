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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan erkek yüzünden kavga etti

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan’ın geçen yaz Bodrum’da kavga etmesinin altından aşk üçgeni çıktı.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 12:30..
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AA

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan, geçen Ağustos'ta çocuklarıyla birlikte Bodrum’da tatile çıkmış, Gündoğan’da aynı evde kalan Kaplan ve Piriler, birbirine girmişti.

Piriler’in “Benimle mezara gidecek” dediği, Kaplan’ın ise sessiz kaldığı büyük kavganın nedeni aylar sonra ortaya çıktı. Kavga sonrası Piriler, Meral Kaplan’ı evden kovmuş, hayatından tamamen çıkarmıştı.

SEÇKİN'İN AŞKIYLA MESAJLAŞTI

İddiaya göre Kaan Tangöze’den iki yıl önce boşanan Seçkin Piriler, o dönem aşk yaşadığı avukat sevgilisiyle, Meral Kaplan’ın mesajlaşmalarını yakaladı.

Eski dost Seçkin Piriler ve Meral Kaplan

Seçkin Piriler ile Meral Kaplan erkek yüzünden kavga etti

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