Seçkin Piriler ile Meral Kaplan erkek yüzünden kavga etti

1 İnatçı sürücüler gişede sıkıştı İstanbul'da sık sık görmeye başladığımız "gişe inadı kazası" yeniden yaşandı. Otoyol gişelerinden aynı anda geçmeye çalışan iki araç gişelerde sıkıştı.

2 Yerel seçim heyecanı yaklaşıyor 31 Mart seçimleri yaklaşırken Yüksek Seçim Kurulu'nda hazırlıkla devam ediyor.

3 Alkollü minibüs sürücüsünün polise itirazı Polisle 50 kilometre boyunca kovalamaca yaşayan alkollü sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.

4 Kurum: Hedef 2030’a kadar 7,5 milyon konutu dönüştürmek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Hedefimiz 2030 yılına kadar 7,5 milyon konutu öncelik ve aciliyet durumlarına göre dönüştürmek" dedi.

5 2200 yıllık kararname 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen Antandros Antik Kenti'nde, üzerinde 22 satırdan oluşan ve dekret olarak isimlendirilen kararnamenin yer aldığı 2 bin 200 yıllık yazıt bulundu.

6 Antandros'ta 2200 yıllık kararname 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen Antandros Antik Kenti'nde, üzerinde 22 satırdan oluşan ve dekret olarak isimlendirilen kararnamenin yer aldığı 2 bin 200 yıllık yazıt bulundu.