Seçkin Piriler: Kaan uyarıcı maddenin etkisi altındaydı

Manken Seçkin Piriler, önceki gün karakola gidip 2016’da boşandığı, çocuklarının babası Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’den şikayetçi olmuştu. Dayak yediğini iddia eden Piriler, karakol çıkışı hastaneye gitmişti. Piriler'in ifadesi, ortaya çıktı

İşte Seçkin Piriler'in ifadesi:

"KIVILCIM'A AÇTIĞIN DAVAYI GERİ ÇEK" DEDİ

"Kaan Tangöze oğlumu okuldan alıp, yaşadığım eve getirdi. Arkadaşım Zeynep Su Pehlivan da vardı. İçeri girmemesini söyledim, yine de girdi. Bana ‘Kıvılcım’a açtığın davayı geri çek. Yoksa seninle mesajlaşmalarımızı yayınlar, tüm konuşmalarımızı ifşa ederim.' diyerek şantaj yaptı.

Eski Manken Seçkin Piriler







YEDİĞİN YEMEK BİLE BENİM PARAMLA ALINIYOR

Ben de kendisine evi derhal terk etmesini söyledim. Kaan, ‘Bu ev benim, yediğin yemek bile benim paramla alınıyor.’ diyerek ağır hakaretler etti.

ÖNCE TEKME SONRA YUMRUK ATTI

Tam arkamı döndüğüm sırada sırtıma tekme, ardından yumruk attı. O sırada arkadaşım Zeynep araya girdi. Ona da vurmaya başladı.

ÇOCUKLARIN YANINDA BANA ŞİDDET UYGULADI

İki oğlum tüm olan biteni gördü. ‘Yüzüme vurma’ diye yalvarmaya başladım. Kaan evden çıkıp gitti. Sonra apartman kapısının önünde durup balkonda olan oğullarıma şöyle seslendi: ‘Kimde kalmak istersiniz; annenizde mi yoksa bende mi?’ Çocukları ağlayarak içeri çektim.

NORMAL KAFADA DEĞİL

Kaan’ın normal bir kafada olduğunu düşünmüyorum. Tüm bunları yaparken sanki uyarıcı bir maddenin etkisi altındaydı. Evliliğimiz boyunca birçok kez şiddet gördüm. Kaan rock star olduğu için kariyeri lekelenmesin diye sustum.”

"SEÇKİN BENİ DÖVDÜ"

Dün karakola ifade vermeye giden Kaan Tangöze, iddiaları yalanlayarak, “Şiddet uygulamadım, şiddet gördüm. ben de şikayetçi oldum. her şey ortaya çıkacak. Çocuklarım için bunlara katlanıyorum.” dedi.