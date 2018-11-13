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Seda Akgül: Can Yaman gibi adamla olamadım

Ünlü sunucu Seda Akgül, yakışıklı oyuncu Can Yaman'a övgü yağdırdı.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 13:44..
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Seda Akgül: Can Yaman gibi adamla olamadım

Daha önce Beşiktaşlı kaleci Loris Korius için "3 bin 750 TL vererek öperim" diyen Seda Akgül, bu sefer de Can Yaman'ı fıstık gibi bulduğunu ve hayatı boyunca böyle bir adamla olmadığını söyledi.

"FISTIK GİBİ ÇOCUK"

Tuba Büyüküstün ve Beren Saat'in oyunculuklarını beğenmediğini söyleyen Akgül, "Çok donuk tipler. Mesela Can Yaman'ı eleştiririm, çünkü o bir oyuncu. Fıstık gibi çocuk ama hayatım boyunca böyle bir adamla olmadım. Benim iddialı pozlarım da çok eleştiriliyor. Bu fotoğraflar benim ev halim. Fotoğraflarımda photoshop yok."

Seda Akgül: Can Yaman gibi adamla olamadım

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