Seda Akgül: Hayatımda gerçek anlamda hiç sevilmedim

Ünlü sunucu Seda Akgül, bu kez Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla içini döktü.

"HİÇ HAMİLE KALMADIM"

Uzun uzun yazan Akgül, samimi itiraflarda bulundu. "Hayatımda gerçek anlamda hiç sevilmedim" diye sözlerine başlayan sunucu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Hiç hamile kalmadım, hiç anlaşılmadım, iş hayatımda hep özverili oldukça kaybettim. Tırnaklarımla çabalamadan, hiçbir kısmet kucağıma düşmedi. Son 20 yıldır ailemden ayrı şehirde yaşıyorum çünkü acılarına uzak olmak istiyorum. Normal mi? İşin kötüsü, mesleğim icabı 20 yıldır hissettiklerimi söyleyemedim ya da hissetmediklerimi defalarca söylemek zorunda kaldım...

"KREDİ İLE MARKA ÇANTA ALAN ÇATLAK KIZLAR"

Gerçi "zayıf cins" olarak algılanan kadınlardan beklenenin fazlasını yaptım... Sonuç: 0 Adalet duygum artık sarsıldı... Bence yaşamaya değer tek şey oydu. Özgüveni olmayan, yüzeysel insanların yaptığı boş sohbetler. Berbat espri anlayışı, 10 saniyede adam harcama, pahalı yerlerde hava atmak için lüks araba kiralayan gerzekler, kredi ile marka çanta alan çatlak kızlar... Ahhh ahhh"