taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2891
Euro
6.0245
Altın
1275.12
Borsa
91058.78
Gram Altın
216.566

Seda Akgül: Hayatımda gerçek anlamda hiç sevilmedim

Paylaşımları ve çıkışlarıyla dikkat çeken sunucu Seda Akgül, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 13:12..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Seda Akgül: Hayatımda gerçek anlamda hiç sevilmedim

Ünlü sunucu Seda Akgül, bu kez Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla içini döktü.

"HİÇ HAMİLE KALMADIM"

Uzun uzun yazan Akgül, samimi itiraflarda bulundu. "Hayatımda gerçek anlamda hiç sevilmedim" diye sözlerine başlayan sunucu, açıklamalarına şöyle devam etti:  "Hiç hamile kalmadım, hiç anlaşılmadım, iş hayatımda hep özverili oldukça kaybettim. Tırnaklarımla çabalamadan, hiçbir kısmet kucağıma düşmedi. Son 20 yıldır ailemden ayrı şehirde yaşıyorum çünkü acılarına uzak olmak istiyorum. Normal mi? İşin kötüsü, mesleğim icabı 20 yıldır hissettiklerimi söyleyemedim ya da hissetmediklerimi defalarca söylemek zorunda kaldım...

"KREDİ İLE MARKA ÇANTA ALAN ÇATLAK KIZLAR"

Gerçi "zayıf cins" olarak algılanan kadınlardan beklenenin fazlasını yaptım... Sonuç: 0 Adalet duygum artık sarsıldı... Bence yaşamaya değer tek şey oydu. Özgüveni olmayan, yüzeysel insanların yaptığı boş sohbetler. Berbat espri anlayışı, 10 saniyede adam harcama, pahalı yerlerde hava atmak için lüks araba kiralayan gerzekler, kredi ile marka çanta alan çatlak kızlar... Ahhh ahhh"

Seda Akgül: Hayatımda gerçek anlamda hiç sevilmedim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

356
Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

121
Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

60
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

215
Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

73
İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

112
İZBAN'da grev 17. gününde

İZBAN'da grev 17. gününde

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir