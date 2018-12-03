Seda Akgül: Zarf değişti ama mazruf aynı

Bir dönem hızlıca verdiği kilolarıyla gündeme gelen 47 yaşındaki sunucu Seda Akgül'den açıklama geldi.

"ÖLÜNCE HEPİMİZ KEMİK KALACAĞIZ"

Gözle görünür bir şekilde büyük değişim yaşayanünlü sunucu, kendisinin kilo verdikten sonra değiştiğini iddia edenlere sosyal medya sayfası üzerinden bir paylaşım yaparak cevap verdi. "Dışım değişyi için aynı" diyen Seda Akgül, "Kadın zayıflayınca değişti. Bu resimler 10 yıl önce TV8'den ana haber sunarken. Bir de tombiş paylaşacağım. Zarf değişti ama mazruf aynı. Hep kadındım. Hep sevdim kendimi. Takmayın kiloları filan. Hepimiz ölünce zaten kemik kalacağız" yazdı.