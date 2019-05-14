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Seda Akgül'den Demet Şener yorumu

Seda Sayan, Demet Şener ve İbrahim Kutluay arasındaki ilişkiyi yorumladı.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 11:05..
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Ünlü sunucu Seda Akgül, boşanma ve nafaka haberleriyle gündemde olan Demet Şener hakkında konuşuyor.Seda Akgül'den Demet Şener yorumu

"9 ÇOCUKLA MAĞARADA KALMADIN"

Akgül, "5 milyon TL ile 4 katlı havuzlu villada yaşıyorsun. 9 çocukla mağarada kalmadın. Adam 2-3 gün geciktirmiş. Ödemesi gelmez, gecikir. Demet'in bu yaptığı adamdan hınç almak, göbek bağını koparmamak, etini kıvırmaktır. Demet'in sevgilisinin yerinde olsam 1000 kere terk etmiştim onu.

Demet Şener'i kaç kere işiyle andık. 2,5 senedir yok aldatılması yok boşanması. Güzel de yaşlanmadı. Çok kötü yaşlandı. Bir estetik, bir zayıflık." dedi.

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