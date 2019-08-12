Seda Bakan: Biz halk plajında takılıyoruz

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Seda Bakan, eşi Ali Erel ile önceki gün Etiler’de görüntülendi.

İSMİ SÜRPRİZ OLSUN

Doğumun yaklaştığını söyleyen Bakan, bu yüzden bayram tatilini İstanbul’da geçireceğini söyledi. Bebeğinin ismini söylemek istemeyen oyuncu, “Sürpriz olsun” demekle yetindi.

"BİZE VURMADI"

Anne adayı oyuncu, Çağla Şıkel’in Bodrum’daki fiyat pahalılığından yakınmasıyla ilgili de “Biz genelde halk plajı tarafında takılıyoruz. O fiyatlar bize vurmadı. Pahalı yerlere gitmedik” dedi.