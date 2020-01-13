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Seda Sayan, sözünü tuttu

O Ses Türkiye'de şampiyon olmak isteyen Seda Sayan'ın verdiği söz 100 bin liraya mal oldu.

Haber Merkezi | 13.01.2020 - 07:51..
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Ünlü sanatçı Seda Sayan, ‘O Ses’in yılbaşı çekimlerinde ‘Biz Böyleyiz’ filminin oyuncularını kendi takımına almak istemişti.

PARİS' GİDİYORLAR

Bunun için de Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral’a, kendi takımını seçmeleri halinde Paris tatili söz vermişti. 4 oyuncu da “Paris’e gidiyoruz” diyerek Seda Sayan’ı seçmişti.

Seda Sayan, sözünü tuttu

"MART AYINDA GİDİYORUZ"

Sosyal medya bunun gerçek olup olmadığı üzerine tartıştı. Şebnem Bozoklu, “Planı yaptık. Hepimizin uygun olduğu mart ayında gideceğiz” diyerek Seda Sayan’ın verdiği sözü tuttuğunu açıkladı. 4

kişilik Paris tatili uçak, konaklama, yeme-içme 100 bin TL’ye geliyor.

Seda Sayan, sözünü tuttu

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