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Seda Sayan ve Safiye Soyman’ın gençlik filtresi

Seda Sayan ve Safiye Soyman birlikte çekindikleri fotoğrafta kullandıkları gençlik filtresi olay oldu.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 07:10..
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Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarına uyguladığı efektlerle sürekli gündeme gelen Seda Sayan'ın Safiye Soyman ile birlikte çekindiği fotoğraftaki gençlik filtresi dikkat çekti.

Kullandıkları filtre merak konusu oldu, Instagram kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi:

- Hayeller 20, gerçekler 55-60

- Safiye soyman tam 18'lik olmuş.

- Ya bu hangi filtre, hangi program?

- Safiye Soyman Safiye Soyman değil.

FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Seda Sayan yaklaşık 8 ay önce Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. geçtiğimiz ay KKTC’de konser veren 56 yaşındaki şarkıcının yüzündeki değişiklik dikkat çekmişti. Yaptırdığı estetikleri hiçbir zaman gizlemeyen Seda Sayan’ın botoks ve dolgularını yenilettiği konuşulmuştu.

'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Seda Sayan'a saç diplerinden çene altına kadar, ikişer adet cilt altı ipi yerleştirilmişti. O anları Seda Sayan takipçileriyle paylaşmıştı.

Seda Sayan ve Safiye Soyman’ın gençlik filtresi

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