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Seda Sayan'a yeni suçlama: Annemin başörtüsünü çıkarttı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, hakkında şaşırtan bir iddia daha ortaya atıldı.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 13:33..
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Seda Sayan'a yeni suçlama: Annemin başörtüsünü çıkarttı

Bir dönem Seda Sayan'ın birlikte çalışan Mülayim lakaplı Cengiz Çimen, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çimen, cuma namazına gittiği için Seda Sayan'ın çok sinirlendiğini ve işine son verdiğini iddia etmişti.

"ANNEMLERİN BAŞÖRTÜLERİ RAHATSIZ ETTİ"

Meral Çakmak Akar isimli bir takipçi, Seda Sayan hakkında 'Yıllar önce akülü sandalye için gitmiştik. Annemlerin başörtülerini çıkarması gerektiğini söylediler.Böyle olacağını bilseydik hiç gitmezdik.' iddiasında bulundu.

SEDA SAYAN CEVAP VERDİ

Seda Sayan, bu iddiaya sessiz kalmadı. Sayan, 'Bunu direkt Seda Sayan bize söyledi onun ağından duyduk diyebilir misin? Allah'tan korkmadan merak ediyorum yaz şimdi bekliyorum' dedi.

"BUNU BEN DEĞİL SEDA SAYAN AÇIKLAYACAK"

Seda Sayan'ın cevabının ardından, iddiayı ortaya atan takipçi 'Kaç yaşında kadınlar bana sandalye verecekler diye saçlarını açtılar. Benim için travma oldu. Sizden mi çalıştığınız televizyondan mı siz açıklayacaksınız:' dedi.

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